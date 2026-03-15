La Finalissima non si giocherà l'Uefa dà la colpa all'Argentina | Non ha accettato alcuna alternativa

L'Uefa ha annunciato ufficialmente che la Finalissima 2026 tra Argentina e Spagna non si terrà. La decisione è stata comunicata dopo che l’Argentina non ha accettato nessuna delle alternative proposte dall’organizzazione. La federazione europea ha espresso grande disappunto e delusione per questa mancata disputa. La partita prevista non si svolgerà e non sono state indicate ulteriori date o sviluppi.

L'Uefa ha confermato con un comunicato ufficiale che la Finalissima 2026 tra Argentina e Spagna non si disputerà, con "grande disappunto e delusione". Tanti i tentativi di trovare un'alternativa al Qatar, sede non più adatta per il conflitto in atto, ma la Nazionale sudamericana ha rifiutato qualsiasi opzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Argentina-Spagna a Doha, l’UEFA dura sulla Finalissima: “Solo speculazioni, nessuna sede alternativa”Il prossimo 27 marzo si dovrebbe giocare la finalissima tra Argentina e Spagna, in Qatar a Doha. La Finalissima diventa un caso: la Spagna non vuole giocare in Qatar, l’Argentina dice ‘no’ a MadridFinalissima nel caos: l’Argentina non vuole giocare a Madrid, la Spagna dice 'no' al Qatar dopo l’attacco di Israele e USA all'Iran. Una raccolta di contenuti su La Finalissima non si giocherà l 8217... Temi più discussi: La Finalissima non si gioca a Doha: si andrà al Santiago Bernabeu; Dove la Finalissima tra i campioni d'Europa e quelli del Sudamerica? Per Spagna-Argentina spunta San Siro (e Lautaro si prenota); La Finalissima diventa un caso: la Spagna non vuole giocare in Qatar, l'Argentina dice 'no' a Madrid; Finalissima, niente Qatar si giocherà in Europa! Lo stadio in pole position per Spagna-Argentina. La Finalissima non si giocherà, l’Uefa dà la colpa all’Argentina: Non ha accettato alcuna alternativaL'Uefa ha confermato con un comunicato ufficiale che la Finalissima 2026 tra Argentina e Spagna non si disputerà, con grande disappunto e delusione ... fanpage.it Finalissima Spagna-Argentina cancellata: la sfida non si giocherà a MilanoLa Finalissima tra Spagna e Argentina non si giocherà: la UEFA annuncia la cancellazione dopo il rifiuto argentino delle sedi alternative. milanosportiva.com Né San Siro, né altrove: cancellata la Finalissima 2026. #Ceferin: "Dall'Argentina solo no alle alternative" x.com ANALISI DELLA FINALISSIMA A INDIAN WELLS: SINNER–MEDVEDEV facebook