L’Europa ha espresso preoccupazione per la qualità dell’aria in Italia, anche se i dati ufficiali sembrano indicare un miglioramento. La Commissione europea ha segnalato che, nonostante alcune città italiane rispettino i limiti di inquinamento, restano ancora problemi di fondo. Arezzo, ad esempio, si impegna a rispettare le norme, ma le autorità locali sanno che c’è ancora molta strada da fare. Un rapporto recente rivela che, in alcune zone, le polveri sottili sono ancora sopra i livelli consigliati, nonostante i segnali di miglioramento.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE Report Malaria 2026 Pare che l’aria, in Italia, sia un filino meno puzzolente del solito. Lo dice Legambiente, mica il briaco al bar, nel solenne rapporto Mal’Aria di città 2026. Insomma: si respira meglio. ma solo se non si fanno respiri troppo profondi. La Toscana, e quindianche Arezzo (che non vuol mai restare indietro, né nel bene né nel male), se la cava meglio del Nord Italia, dove tra smog e nebbia pare d’essere dentro una zuppa di cipolle. Però — e qui casca l’asino — siamo ancora parecchio lontani da quei bei numerini profumati che l’Europa vorrebbe per il 2030. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Aria bona… ma un ce se respira ancora bene: Arezzo fa la brava, ma l’Europa borbotta

Le recenti polemiche tra Stati Uniti e Unione Europea evidenziano un curioso doppio standard: mentre Draghi riceve applausi dall'Europa per le sue critiche alle politiche comunitarie, le stesse dichiarazioni fatte da Donald Trump suscitano reazioni opposte.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: L’Oroscopo della settimana è per San Valentino: le stelle ci consolano in siciliano; Audi sorprende nei test F1 in Bahrain: svelata una presa d'aria verticale: la possibile analisi tecnica.

Como e il suo Lago, l’aria è buona ma c’è un ma… E in Lombardia il terzetto d’oro già rispetta tutte le future regoleAnalisi del report Mal'Aria 2026 di Legambiente sulla qualità dell'aria in Lombardia. Confronto dati PM10, PM2.5 e NO2 per Como, Lecco e Varese verso i limiti 2030 ... comozero.it

Qualità dell'aria, smog sotto controllo a Savona: polveri sottili sotto i limiti di legge ma serve cautelaPubblicato il rapporto Mal’Aria di città 2026 di Legambiente: lievi peggioramenti nel capoluogo per biossido di azoto (NO2) e PM10 e PM2.5 ... savonanews.it

BONA notte.. Tre negozianti discutono su chi fra loro sia il più bravo nelle vendite: "pensate... io ho venduto uno stereo a un sordo!" Un altro interviene e fa: "Robetta da niente... io ho venduto una racchetta a un monco". Il terzo con aria da vincitore: "Bhè... io ho - facebook.com facebook