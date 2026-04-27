Grazia a Nicole Minetti il Quirinale chiede verifiche urgenti | dubbi sugli elementi dell’istanza

Da ildifforme.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le rivelazioni sui dettagli dell'istanza presentata, il Quirinale ha richiesto verifiche urgenti. La comunicazione si riferisce a dubbi sollevati riguardo agli elementi presentati nella richiesta. Il ministero competente è stato incaricato di svolgere controlli rapidi per chiarire i fatti. La situazione riguarda questioni di carattere amministrativo e legale legate alla documentazione depositata.

L’ufficio stampa delQuirinaleha reso noto che laPresidenza della Repubblicaha inviato una richiesta formale al ministero della Giustizia per acquisire, con urgenza,chiarimenti sulla concessione dellagrazia a Nicole Minetti,ex consigliera regionale della Lombardia. Al centro dell’iniziativa, le recenti notizie di stampa che metterebbero in dubbio la correttezza degli elementi presentati nell’istanza di clemenza. Nella lettera si sottolinea come il Presidente della Repubblica non disponga distrumenti autonomi di indaginee basi le proprie decisioni esclusivamente sulla documentazione ricevuta e sulle valutazioni del ministero della Giustizia e dell’autorità giudiziaria.🔗 Leggi su Ildifforme.it

grazia a nicole minetti il quirinale chiede verifiche urgenti dubbi sugli elementi dell8217istanza
© Ildifforme.it - Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale chiede verifiche urgenti: dubbi sugli elementi dell’istanza

Notizie correlate

Il Quirinale scrive a Nordio: "Verifiche sulla grazia a Nicole Minetti"Dopo l'articolo del Fatto sul caso della grazia a Nicole Minetti, arrivata dopo l'adozione di un bambino in Uruguay, la Presidenza della Repubblica...

Nicole Minetti, il Quirinale al Ministero della Giustizia: “Verificare fondatezza elementi su domanda grazia”L’ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Grazia a Nicole Minetti, Travaglio: Mattarella ha cancellato due condanne...; Cala il silenzio su Nicole Minetti. La politica è zitta e grazia il Colle; Un Travaglio poco aggraziato; Minetti ha fatto causa per avere il bambino che le è valso la grazia.

nicole minetti grazia a nicole minettiDubbi sulla grazia a Nicole Minetti, Mattarella chiede spiegazioni a Nordio sul minore abbandonatoLa grazia a Nicole Minetti - ex consigliera regionale della Lombardia, vicinissima a Silvio Berlusconi, condannata per i casi Ruby e Rimborsopoli - aveva ... fanpage.it

nicole minetti grazia a nicole minettiCaso Ruby, il Quirinale interviene sulla grazia a Minetti: chiesta verifica urgente al Ministero della GiustiziaIl Quirinale rompe il silenzio sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti, l'igienista dentale del caso Ruby, e chiede verifiche urgenti. Dopo le inchieste pubblicate dal Fatto Quotidiano, la Pre ... tg.la7.it

Digita per trovare news e video correlati.