Grazia a Nicole Minetti il Quirinale chiede verifiche urgenti | dubbi sugli elementi dell’istanza

Dopo le rivelazioni sui dettagli dell'istanza presentata, il Quirinale ha richiesto verifiche urgenti. La comunicazione si riferisce a dubbi sollevati riguardo agli elementi presentati nella richiesta. Il ministero competente è stato incaricato di svolgere controlli rapidi per chiarire i fatti. La situazione riguarda questioni di carattere amministrativo e legale legate alla documentazione depositata.

L’ufficio stampa delQuirinaleha reso noto che laPresidenza della Repubblicaha inviato una richiesta formale al ministero della Giustizia per acquisire, con urgenza,chiarimenti sulla concessione dellagrazia a Nicole Minetti,ex consigliera regionale della Lombardia. Al centro dell’iniziativa, le recenti notizie di stampa che metterebbero in dubbio la correttezza degli elementi presentati nell’istanza di clemenza. Nella lettera si sottolinea come il Presidente della Repubblica non disponga distrumenti autonomi di indaginee basi le proprie decisioni esclusivamente sulla documentazione ricevuta e sulle valutazioni del ministero della Giustizia e dell’autorità giudiziaria.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale chiede verifiche urgenti: dubbi sugli elementi dell’istanza Notizie correlate Il Quirinale scrive a Nordio: "Verifiche sulla grazia a Nicole Minetti"Dopo l'articolo del Fatto sul caso della grazia a Nicole Minetti, arrivata dopo l'adozione di un bambino in Uruguay, la Presidenza della Repubblica... Nicole Minetti, il Quirinale al Ministero della Giustizia: “Verificare fondatezza elementi su domanda grazia”L’ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Grazia a Nicole Minetti, Travaglio: Mattarella ha cancellato due condanne...; Cala il silenzio su Nicole Minetti. La politica è zitta e grazia il Colle; Un Travaglio poco aggraziato; Minetti ha fatto causa per avere il bambino che le è valso la grazia. Dubbi sulla grazia a Nicole Minetti, Mattarella chiede spiegazioni a Nordio sul minore abbandonatoLa grazia a Nicole Minetti - ex consigliera regionale della Lombardia, vicinissima a Silvio Berlusconi, condannata per i casi Ruby e Rimborsopoli - aveva ... fanpage.it Caso Ruby, il Quirinale interviene sulla grazia a Minetti: chiesta verifica urgente al Ministero della GiustiziaIl Quirinale rompe il silenzio sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti, l'igienista dentale del caso Ruby, e chiede verifiche urgenti. Dopo le inchieste pubblicate dal Fatto Quotidiano, la Pre ... tg.la7.it Nicole Minetti e il "caso grazia", cosa fa oggi e dove vive - facebook.com facebook Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale scrive a Nordio: “Chiarimenti su fondatezza della richiesta” x.com