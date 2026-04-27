Nicole Minetti graziata Mattarella chiede chiarimenti al ministero della Giustizia

Il presidente della Repubblica ha richiesto spiegazioni al Ministero della Giustizia riguardo alla grazia concessa a Nicole Minetti. La decisione ha suscitato attenzione e ora si attendono chiarimenti ufficiali su come sia stato gestito il procedimento e sulle motivazioni alla base della decisione. La vicenda si inserisce in un contesto di discussione pubblica e politica, con il Colle che ha deciso di intervenire formalmente.

Roma, 27 aprile 2026 – Sul ‘caso’ Nicole Minetti, il Colle chiede chiarimenti al ministero di Giustizia. “In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Minetti adottato dal Presidente della Repubblica, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza, prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa”. Lo si legge in una lettera inviata al dicastero di Nordio dall’ufficio stampa del Quirinale.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nicole Minetti graziata, Mattarella chiede chiarimenti al ministero della Giustizia Notizie correlate “Nicole Minetti graziata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”Roma, 11 aprile 2026 – Nicole Minetti graziata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Grazia a Nicole Minetti, Mattarella chiede chiarimenti a Nordio dopo gli scoop del Fatto: “Acquisire con urgenza informazioni”Il Quirinale si muove dopo gli scoop del Fatto Quotidiano sulla grazia concessa a Nicole Minetti, l’ex igienista dentale e consigliera regionale... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Grazia a Nicole Minetti, Travaglio: Mattarella ha cancellato due condanne...; Giuseppe Cipriani jr., il compagno di Nicole Minetti graziata da Mattarella, era socio di Jeffrey Epstein; Un Travaglio poco aggraziato; Mattarella ha graziato Nicole Minetti per motivi umanitari. Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale scrive al ministero della Giustizia: «Supposta falsità degli elementi, acquisire informazioni»L'ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della Giustizia: «In riferimento al decreto di concessione ... ilgazzettino.it Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale chiede chiarimenti al Ministero: Urgenti verificheDopo l’inchiesta del Fatto quotidiano su Nicole Minetti (graziata dal presidente della Repubblica lo scorso febbraio) l’ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha ... tg24.sky.it Corriere della Sera. . ULTIM'ORA - Il Quirinale ha inviato una lettera al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in cui chiede di verificare se le notizie che continuano a uscire in merito a Nicole Minetti, alla quale il presidente Sergio Mattarella ha concesso la gr - facebook.com facebook La grazia a Nicole Minetti e la doppia firma sul pasticcio sicurezza. Due brutti scivoloni. Inusuale per chi ci aveva abituato a non sbagliarne una. #Mattarella x.com