L’attrice ha annunciato l’intenzione di formarsi come doula di fine vita, professionista che assiste le persone durante gli ultimi momenti di vita. La decisione è arrivata dopo aver vissuto l’esperienza della perdita della madre, descrivendo come la solitudine in quei momenti possa risultare difficile da affrontare, anche in presenza di affetti familiari. La scelta riflette un desiderio di offrire supporto a chi si trova ad affrontare la fine della propria esistenza.

Nicole Kidman ha dichiarato di voler diventare doula di fine vita dopo aver vissuto da vicino la morte della madre, raccontando quanto la solitudine dell’ultimo tratto possa rivelarsi più grande persino dell’amore familiare quando il tempo, il lavoro e la fragilità umana mostrano i loro limiti. La sua scelta, nata da un’esperienza privata, ha il merito di portare sotto i riflettori internazionali una figura ancora poco compresa, spesso confusa o relegata a margine: quella di chi accompagna la soglia senza medicalizzarla, senza sostituirsi ai sanitari, ma restituendo presenza, ascolto e orientamento umano. Kidman ha parlato del bisogno di qualcuno capace di “stare”, imparzialmente, accanto al morente e ai suoi cari.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nicole Kidman vuole diventare doula di fine vita. Cosa significa e che messaggio ci consegna

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