Nicole Kidman diventerà una doula della morte | che cosa significa

Durante un evento presso un’università americana, un’attrice ha annunciato di aver iniziato un percorso per diventare una “doula della morte”, un ruolo che accompagna le persone nel momento della fine della vita. La protagonista di film e serie televisive ha spiegato di voler offrire supporto emotivo a chi si trova in fase terminale o alle famiglie. La notizia ha suscitato attenzione tra i media e il pubblico.

Durante un recente incontro all’Università di San Francisco, Nicole Kidman ha rivelato di aver intrapreso un percorso per diventare una “doula della morte” ( death doula, in inglese). Una scelta che profuma di umanità e che affonda le radici da un dolore profondo: la perdita dell’amatissima madre, Janelle Ann Kidman, avvenuta nel settembre 2024. La nuova missione di Nicole Kidman. Per Nicole Kidman non si tratta di un semplice cambio di carriera, ma di una vera e propria missione. Nessuna intenzione di buttare all’aria decenni di cinema e successi, piuttosto la volontà di fare la differenza, in un mondo che spesso corre troppo veloce. L’attrice ha deciso di prendersi il tempo necessario per imparare a stare accanto a chi sta affrontando l’ultimo viaggio in questa vita.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Nicole Kidman diventerà una “doula della morte”: che cosa significa Il rituale rilassante di Nicole Kidman prima della serata degli Oscar? Una visita in chiesaMa a rendere il suo volto disteso, più di qualunque massaggio o trattamento, sarebbe stato un rituale che contribuisce a donarle serenità nei momenti... Nicole Kidman a 58 anni, l’abito trasparente che lei si può permettereLa scandalosa quanto persistente ossessione per tutto ciò che è sheer, audace, non smette di fare breccia nel cuore delle fashionistas di tutto il...