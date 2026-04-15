Nicole Kidman vuole diventare una death doula | cos’è e cosa fa la figura che accompagna alla fine della vita

L’attrice ha annunciato l’intenzione di diventare una death doula, una figura che assiste le persone nelle fasi finali della vita. Questa figura fornisce supporto emotivo e pratico a chi si avvicina alla morte, accompagnandolo nel percorso e aiutando le famiglie. La decisione ha attirato l’attenzione, considerando il suo impegno nel mondo dello spettacolo e la novità della scelta.

Nicole Kidman continua a sorprendere il pubblico non solo con le sue interpretazioni cinematografiche, ma anche con scelte di vita che rivelano una profondità inaspettata. Durante un recente incontro alla University of San Francisco, l’attrice australiana ha rivelato di essersi formata per diventare una doula della morte, una figura professionale ancora poco conosciuta ma dal ruolo fondamentale nell’accompagnare le persone alla fine della loro esistenza. L’idea è nata da un’esperienza personale profondamente dolorosa: la malattia e la successiva scomparsa di sua madre nel 2024, quando l’attrice era a Venezia dove ricevette anche la Coppa Volpi per Babygirl.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Nicole Kidman vuole diventare una death doula: cos’è e cosa fa la figura che accompagna alla fine della vita Nicole Kidman ha rivelato la sua nuova vocazione: diventare doula della morte, figura specializzata nel dare sollievo ai malati terminaliL’attrice premio Oscar, 58 anni, lo ha annunciato durante un panel all'Università di San Francisco, spiegando di avere preso questa decisione dopo la... Nicole Kidman diventerà una “doula della morte”: che cosa significaDurante un recente incontro all’Università di San Francisco, Nicole Kidman ha rivelato di aver intrapreso un percorso per diventare una “doula della...