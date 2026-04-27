L’attrice ha annunciato di aver deciso di seguire un percorso di formazione per diventare doula, una figura che si occupa di assistere le persone nei momenti finali della vita. La decisione arriva dopo aver approfondito le tematiche legate al fine vita e al supporto emotivo necessario in quei momenti. La sua scelta ha suscitato attenzione anche tra i media, che hanno seguito i primi passi del percorso di formazione.

? Cosa sapere Nicole Kidman intraprende un percorso formativo per diventare doula specializzata nel fine vita.. La scelta apre un dibattito internazionale sul ruolo relazionale oltre la gestione clinica medica.. Nicole Kidman intende intraprendere un percorso formativo per diventare doula di fine vita, una scelta dettata dal dolore privato per la scomparsa della madre e dalla necessità di colmare un vuoto relazionale nel momento del commiato. L’attrice ha messo al centro del dibattito internazionale una figura professionale che opera al confine tra l’assistenza umana e il supporto emotivo, senza sostituirsi ai medici o medicalizzare il passaggio finale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nicole Kidman e la nuova missione: diventare doula per il fine vita

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