Nicole Kidman ha adottato a Philadelphia una pratica quotidiana chiamata “regola dei due minuti”, che consiste in un contatto fisico con le sue figlie per due minuti ogni giorno. Questa abitudine viene segnalata come una routine stabile nella vita della famiglia, senza ulteriori dettagli su come venga eseguita o su altri aspetti correlati. La notizia è stata riportata in relazione alla sua presenza a Philadelphia.

? Cosa sapere Nicole Kidman applica a Philadelphia un protocollo di due minuti di contatto fisico quotidiano.. Il gesto mira a stimolare il rilascio ormonale dopo il divorzio da Keith Urban.. A Philadelphia, durante l’incontro HISTORYTalks, Nicole Kidman ha rivelato un protocollo quotidiano applicato in casa con le figlie Sunday Rose, di 17 anni, e Faith Margareth, di 15, basato su due minuti di contatto fisico costante. L’attrice ha ammesso che tale consuetudine potrebbe non essere gradita dalle adolescenti, ma ha sottolineato l’importanza fisiologica del gesto. Secondo quanto riferito, l’abbraccio serve a stimolare il rilascio di ormoni nel corpo, un beneficio necessario per tutti i membri della famiglia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nicole Kidman e il segreto dei 2 minuti: la regola per le figlie

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