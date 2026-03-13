Nicole Kidman | 306 giorni con le figlie zero mantenimento

Nicole Kidman ha trascorso 306 giorni con le sue figlie dopo la separazione da Keith Urban, avvenuta ufficialmente a gennaio 2026. La notizia è stata diffusa tramite un’intervista esclusiva, che ha anche rivelato che non sono stati richiesti mantenimenti finanziari. La coppia ha vissuto quasi vent’anni insieme prima di annunciare la separazione.

La separazione tra Nicole Kidman e Keith Urban, ufficializzata a gennaio 2026 dopo quasi due decenni di convivenza, ha trovato finalmente voce pubblica attraverso un’intervista esclusiva. L’attrice, ritirata nel silenzio per tutto il 2025, torna a parlare con compostezza, confermando la volontà di restare a Nashville insieme alle figlie Sunday Rose e Faith Margaret. Il della dichiarazione non è sul passato doloroso, ma sulla costruzione di un futuro familiare unito e su una carriera professionale che si prepara a ripartire con nuovi progetti cinematografici. La decisione di rompere il silenzio arriva tre mesi dopo la formalizzazione legale del divorzio, segnando una netta cesura con l’anno precedente caratterizzato da isolamento totale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nicole Kidman: 306 giorni con le figlie, zero mantenimento Articoli correlati Nicole Kidman in vacanza in Antartide con le figlie dopo il divorzioL’attrice premio Oscar ha condiviso su Instagram una serie di foto che la ritraggono imbacuccata in abiti pesanti e cappello, al suo fianco Sunday... Divorzio Nicole Kidman e Keith Urban, la battaglia “stressante” per l’affido delle figlieDopo diciannove anni d'amore, Nicole Kidman e Keith Urban hanno ufficialmente divorziato. Nicole Kidman, Keith Urban Finalise Divorce After 16 Years Of Marriage Alimony, Custody Details, Approfondimenti e contenuti su Nicole Kidman Argomenti discussi: Nicole Kidman parla per la prima volta del divorzio da Keith Urban; Nicole Kidman rompe il silenzio sul divorzio di Keith Urban. Dopo Nicole Kidman, Keith Urban divorzia anche dal suo manager: la fine di due relazioni durate più di 20 anniUn mese dopo aver ufficializzato il divorzio da Nicole Kidman, il cantante country rompe anche con il suo manager di lunga data. Coincidenze o rivoluzione totale? Keith Urban sembra aver deciso di far ... msn.com