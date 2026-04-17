L' invito inaspettato | ecco cosa c' entra Nicole Kidman con l' Ordine dei Medici di Genova e Socrem

Nei giorni scorsi, l’attrice hollywoodiana Nicole Kidman ha annunciato pubblicamente di voler aiutare i malati terminali, proponendosi come doula della morte. Tale dichiarazione ha suscitato attenzione, anche in Italia, dove l’Ordine dei Medici di Genova e Socrem hanno ricevuto un invito a partecipare a un incontro con l’attrice. La comunicazione si inserisce in un contesto di iniziative sul tema delle cure palliative e del sostegno ai pazienti in fase terminale.

Nei giorni scorsi Nicole Kidman, la celebre attrice hollywoodiana, ha espresso l’intenzione di offrire sollievo ai malati terminali e ha annunciato di voler diventare una doula della morte. Lo ha fatto durante un panel all'Università di San Francisco, spiegando che l'idea le è venuta dopo la.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Nicole Kidman diventerà una “doula della morte”: che cosa significaDurante un recente incontro all’Università di San Francisco, Nicole Kidman ha rivelato di aver intrapreso un percorso per diventare una “doula della... Nicole Kidman interpreta Kay Scarpetta, la famosa patologa di origini italiane con una stravagante sorella e una nipote genio dei computerSbarca su Prime Video da oggi Scarpetta, la nuova serie crime thriller a sfondo forense, tratta dalla celebre saga letteraria di Patricia Cornwell.