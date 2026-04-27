Niccolò Centioni, noto per aver interpretato il personaggio di Rudi nella serie televisiva, ha condiviso alcuni aspetti della sua vita. In un’intervista recente, ha parlato del suo percorso professionale, delle sfide legate alla ricerca di un’identità stabile e delle aspirazioni per il futuro. Ha anche menzionato che, per lui, il vero successo consiste nel riuscire a mantenere uno stato di serenità.

Ci sono interviste che scorrono via leggere, ordinate, quasi prevedibili. E poi ce ne sono altre che prendono una direzione diversa, più fragile e più vera, in cui le domande non cercano solo risposte ma aprono varchi. Questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Niccolò Centioni appartiene decisamente alla seconda categoria. Non è soltanto il racconto di un ritorno, quello nei panni di Rudi ne I Cesaroni, il lunedì sera su Canale 5, ma è il tentativo (a tratti consapevole, a tratti istintivo) di mettere a fuoco ciò che resta quando il personaggio si sfila di dosso. C’è un momento preciso, durante l’intervista, in cui la conversazione...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Niccolò Centioni, l’intervista al Rudi dei Cesaroni: “Il vero successo? Essere sereno"

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