Tra i protagonisti della nuova stagione della serie televisiva “I Cesaroni” è tornato anche l’attore che interpreta il personaggio di Rudi. Recentemente, Niccolò Centioni ha comunicato di aver perso dieci chili, senza specificare le motivazioni o i metodi adottati. La notizia è stata condivisa pubblicamente dall’attore attraverso i social media, senza ulteriori dettagli sul percorso di perdita di peso.

Tra i protagonisti della nuova stagione de I Cesaroni è tornato anche l’amatissimo Rudi, interpretato da Niccolò Centioni. L’attore ha raccontato diverse curiosità sul suo ritorno sul set della fiction di Canale5, che dopo dodici anni, è tornata ad appassionare il pubblico di più di una generazione. Niccolò Centioni, la dieta prima del ritorno sul set de I Cesaroni. Niccolò Centioni è tornato a vestire i panni di Rudi, il personaggio che gli ha dato un’enorme popolarità quando era solo un adolescente. Un ruolo a cui sarà sempre grato, e che oggi, con il ritorno de I Cesaroni è cambiato: il bambino vivace delle prime stagioni è ormai adulto, anche se resta il ragazzo sarcastico di sempre.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La dieta dei Cesaroni, Niccolò Centioni: “Ho perso 10 chili”

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