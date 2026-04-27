New Time al Fuorisalone di Milano col pavimento fotovoltaico

L’azienda forlivese New Time ha preso parte per la prima volta al FuoriSalone di Milano, che si è concluso ieri. Durante l’evento, ha presentato il pavimento calpestabile ‘Lumyra Energy’, un prodotto appartenente al brand dedicato alle soluzioni fotovoltaiche integrate nell’architettura. La partecipazione ha visto l’esposizione del nuovo pavimento fotovoltaico, che unisce funzionalità e design per ambienti esterni ed interni.

Forlì, 27 aprile 2026 – L’azienda forlivese New Time ha partecipato per la prima volta al FuoriSalone 2026 che si è concluso ieri a Milano, con il pavimento calpestabile ‘ Lumyra Energy’, il brand dedicato alle soluzioni fotovoltaiche integrate per l’architettura. New Time, leader nelle soluzioni di design outdoor e integrazione fotovoltaica avanzata, è stata fondata nel 2004 e conta oltre 250 dipendenti, tre stabilimenti produttivi e un fatturato di oltre 110 milioni di euro. Lumyra Energy è partner dell’installazione “ senzaFine, beyond space limits ” firmata da Simone Micheli Architectural Hero per Interni Materiae ed è stato selezionato come superficie alla base dell’installazione, che accompagna e sostiene il percorso dei visitatori, presso l’Università degli Studi di Milano, nella prestigiosa cornice del Cortile d’onore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - New Time al Fuorisalone di Milano col pavimento fotovoltaico Notizie correlate fst fuorisalone time: mostra collettivaFST FUORISALONE TIME, una mostra d'arte collettiva tutta da vivere dal vivo! Un'occasione imperdibile per immergerti nell'arte e nel design fatti con... Leggi anche: Malattie rare, al Fuorisalone di Milano un'installazione per sensibilizzare sulla miastenia gravis Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Rinnovabili | Weekly Solar News [Aprile #4]; Brera al Fuorisalone: cosa vedere e come orientarsi tra le bellissime installazioni di moda, artigianato e design; Il pavimento FV Lumyra Energy protagonista al FuoriSalone di Milano; FuoriSalone: in Statale il pavimento fotovoltaico Lumyra Energy firmato da Simone Micheli. magic time Ravenna added a new photo. - magic time Ravenna - facebook.com facebook