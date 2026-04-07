fst fuorisalone time | mostra collettiva

FST FUORISALONE TIME è una mostra collettiva di arte e design aperta al pubblico. L’evento si svolge durante il periodo del Fuorisalone, offrendo l’opportunità di visitare diverse installazioni e opere realizzate da vari artisti e designer. La mostra si trova in uno spazio dedicato, accessibile ai visitatori interessati a scoprire creazioni di diversi stili e tecniche. L’esposizione si propone di coinvolgere il pubblico in un’esperienza diretta con le opere esposte.

FST FUORISALONE TIME, una mostra d'arte collettiva tutta da vivere dal vivo! Un'occasione imperdibile per immergerti nell'arte e nel design fatti con passione e creatività. Un evento in presenza dove potrai incontrare artisti, vedere opere uniche e lasciarti ispirare dall’energia del Fuorisalone. Non perdere l’atmosfera vibrante e l’opportunità di fare nuove connessioni nel mondo dell’arte contemporanea!Vernissage: Martedì 21 aprile dalle 18.30In esposizione fino al 28 aprile 2026Artisti: Avantario Tommaso, Bellati Fiammetta, Giancarlo Colombo, Dalo, Dan Faco, Del Monaco Patricia, Maffezzoni Loris, Marino Vincenzo, Mario Chiara, Messina Ilaria, Mino Anna, Ravetti Silvia, Sanna Sabrina, Sannibale Ida, Templeton Peck 🔗 Leggi su Milanotoday.it Corso Como 10 si prepara al rilancio: gli artisti internazionali sbarcano alla mostra del FuorisaloneMilano, 30 marzo 2026 – All’inizio era uno spazio dominato da un caos creativo che attirava tutto il meglio declinato in oggettistica di design,... ‘Everything is Possible’, la mostra collettiva inaugurata presso MondoromuloTempo di lettura: 2 minutiÈ stata inaugurata questa sera, sabato 21 febbraio alle ore 18, presso Mondoromulo Arte Contemporanea, la mostra collettiva...