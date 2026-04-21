Al Fuorisalone di Milano è stata allestita un’installazione dedicata alle malattie rare, in particolare alla miastenia gravis. Questa malattia autoimmune colpisce circa 15.000 italiani e provoca un indebolimento muscolare che può influenzare la capacità di deglutire, parlare e mantenere la vista stabile. L’installazione mira a sensibilizzare il pubblico sulla condizione, evidenziando le difficoltà quotidiane delle persone che ne sono affette.

Roma, 21 apr. (Adnkronos Salute) - La miastenia gravis è una malattia autoimmune rara che colpisce circa 15mila persone in Italia e causa indebolimento muscolare, difficoltà di deglutizione, masticazione e articolazione del linguaggio, e visione sdoppiata. Per sensibilizzare la popolazione e aumentare la consapevolezza sulla qualità di vita di chi convive con questa patologia è nata 'A.I.R. - Redesign the experience of Myasthenia', un'installazione immersiva sviluppata da Argenx in collaborazione con l'artista Daniel Wurtzel all'interno della campagna 'Libera il tuo movimento, vai oltre la miastenia', per raccontare la malattia attraverso il linguaggio dell'arte e del design.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Malattie rare, al Fuorisalone di Milano un'installazione per sensibilizzare sulla miastenia gravis

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