Dopo la forte ondata di maltempo che ha interessato la Romagna giovedì, le condizioni atmosferiche sono previste migliorare. Nel riminese i disagi sono stati contenuti, anche se permane l’allerta gialla per i fiumi. La nevicata e la caduta di alberi sono stati segnalati in diverse zone della regione.

Venerdì sulla Romagna addensamenti più compatti con deboli precipitazioni, a carattere nevoso a quote oscillanti tra 500 e 700 metri. Disagi lungo la viabilità dell'Alta Valmarecchia a causa della neve E' previsto un miglioramento delle condizioni atmosferiche dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito giovedì la Romagna. La Protezione civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo gialla per piene dei fiumi. “Sono possibili superamenti della soglia 1 sui bacini con prevalente alimentazione collinare”, viene spiegato. La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni. Nella mattinata di giovedì (26 marzo) sul riminese si sono registrate alcune criticità a causa della caduta di rami e alberi, per via del forte vento di burrasca. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Maltempo in Romagna, neve e alberi caduti. Disagi limitati nel riminese: resta l’allerta gialla per i fiumi

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