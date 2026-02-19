raffiche di vento su tutto il piceno molti alberi caduti e disagi

Il forte vento di provenienza occidentale ha provocato numerosi danni nel Piceno, portando alla caduta di alberi e rami e bloccando alcune strade. Le raffiche hanno raggiunto velocità elevate, spazzando via rifiuti e creando disagi ai residenti e alle attività commerciali. In alcune zone, i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere gli alberi caduti e mettere in sicurezza le aree più colpite. La situazione resta instabile, con ulteriori raffiche previste nelle prossime ore.

Ascoli, 19 febbraio 2026 – Raffiche di vento teso da ovest-sud-oves t hanno causato la caduta di molti alberi e ramagli di piante che hanno interessato le strade lungo la fascia costiera e nell’entroterra del Piceno. I vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto sono intervenuti in via del lavoro a Centobuchi per la caduta di rami di pini e in località Montetinello, nella zona di Monteprandone per alcuni rami caduti da una grande quercia. Vento di tempesta: scatta l'allerta gialla nelle Marche. Le zone più colpite Sempre sulla fascia costiera altri interventi sono stati eseguiti nei comuni di Monsampolo del Tronto, Acquaviva Picena e Ripatransone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

