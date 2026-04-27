? Cosa sapere Son Suk Ku e Ha Jung Woo reciteranno nel film Netflix The Generals.. La produzione di Yoon Jong Bin ricostruisce le dinamiche del regime militare coreano.. Son Suk Ku e Ha Jung Woo guideranno il cast di The Generals, la nuova produzione Netflix che esplora le dinamiche di potere all’interno del regime militare coreano attraverso una narrazione incentrata sulla figura di Roh Tae Woo. Il progetto cinematografico, attualmente identificato con il titolo provvisorio The Generals, vede la regia di Yoon Jong Bin, regista già nota per aver diretto opere come Narco-Saints e Nine Puzzles. La trama si focalizza sulla parabola di Roh Tae Woo, un uomo che ha operato come secondo in comando accanto al sovrano assoluto Chun Doo Hwan.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Netflix: Son Suk Ku e Ha Jung Woo, scontro di potere tra generali

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