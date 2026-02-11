L’attore Jung Eun-woo muore a 40 anni | il messaggio enigmatico pubblicato prima della morte
L’attore sudcoreano Jung Eun-woo è morto a 40 anni. Prima di togliersi la vita, ha scritto un messaggio criptico su Instagram: “Missing, envying, regretting..PIR.BG”. Accanto alle parole, un’immagine di Leslie Cheung e Amy Winehouse, entrambi artisti scomparsi prematuramente. La notizia ha sconvolto fan e colleghi, che ancora cercano di capire cosa abbia portato Eun-woo a questa scelta.
“Missing, envying, regretting..PIR.BG”: queste le parole scritte da Jung Eun-woo su Instagram il giorno prima della sua morte, ad accompagnare un’immagine di Leslie Cheung e Amy Winehouse, artisti prematuramente. Un post che, alla luce dei fatti, risulta inquietante perché nella mattinata del giorno successivo e quindi l’11 febbraio, l’attore è morto. Aveva 40 anni. La causa del decesso non è stata resa nota su richiesta della famiglia. Jung Eun-woo è arrivato al successo nel 2011 con Bride of the Sun e sono molte le serie alle quali ha partecipato, come H.I.T., Five Fingers, One Well-Raised Daughter, The Tale of the Bookworm, The Return of Hwang Geum-bok e My Only One. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
