Atto di Indirizzo del Ministero | introduzione dell’IA nelle scuole nuovo codice di comportamento del personale scolastico polizza sanitaria e nuove indicazioni nazionali per Licei e Tecnici

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un Atto di indirizzo per il 2026, che stabilisce le priorità del settore scolastico per il prossimo triennio. Tra le novità ci sono l’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle scuole, un nuovo codice di comportamento per il personale scolastico, l’adozione di una polizza sanitaria e aggiornamenti alle indicazioni nazionali per licei e tecnici.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha definito le linee strategiche della propria azione amministrativa con l'Atto di indirizzo politico-istituzionale per il 2026, documento che orienta le politiche scolastiche nel triennio 2026-2028. Il testo stabilisce le priorità su cui dovrà concentrarsi l'attività del dicastero e delle strutture amministrative, indicando sia interventi già avviati negli anni precedenti sia nuove misure da attuare nei prossimi anni.