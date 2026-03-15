Durante l’ultima tappa della Tirreno-Adriatico 2026, Giulio Pellizzari ha ceduto la posizione al suo avversario. La gara si è conclusa con Pellizzari che ha mantenuto il ritmo fino all’ultimo, ma nel finale ha subito un sorpasso decisivo. La sua performance nell’ultima frazione ha determinato il cambio in classifica generale, portando alla perdita del secondo posto.

Giulio Pellizzari ha perso il secondo posto nella classifica generale della Tirreno-Adriatico 2026 e ha chiuso la Corsa dei due Mari in terza posizione, accusando un ritardo di 42 secondi dal messicano Isaac Del Toro, capace di conquistare il Tridente e di salire sul gradino più alto del podio con la maglia azzurra. Il 22enne marchigiano occupava la piazza d’onore alla vigilia della settima e ultima tappa, che non proponeva particolari difficoltà altimetriche e che era disegnata per i velocisti. A condannare l’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe sono stati gli abbuoni previsti al traguardo volante di San Benedetto del Tronto, dove lo statunitense Matteo Jorgenson è transitato in prima posizione sfruttando al meglio l’eccellente lavoro eseguito dai propri compagni di squadra del Team Visma Lease a Bike. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché Giulio Pellizzari ha perso il secondo posto alla Tirreno-Adriatico? Cos’è successo nell’ultima tappa

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