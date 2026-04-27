Un nuovo spettacolo teatrale mette al centro il rapporto tra un padre e una figlia, rielaborando la fiaba di Cappuccetto Rosso. La rappresentazione si svolge attraverso una narrazione originale che affronta i temi della genitorialità e del legame familiare, offrendo una versione diversa del racconto tradizionale. La pièce si propone di esplorare le dinamiche tra genitore e figlia mediante una storia rivisitata in chiave moderna.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Nella pancia di papà, un’originale riscrittura del classico Cappuccetto Rosso incentrata sul legame padre-figlia. Dove e Quando: Al Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 – Roma), domenica 3 maggio 2026 alle ore 16:30. Perché: Per vivere un’esperienza teatrale emozionante che esplora le tappe della crescita infantile, trasformando l’ascolto della natura in una profonda metafora del senso di protezione paterna. Il panorama culturale romano dedicato alle nuove generazioni si prepara a salutare una stagione ricca di stimoli e scoperte. Domenica 3 maggio, il palcoscenico capitolino ospita l’ultimo imperdibile appuntamento della fortunata rassegna teatrale per famiglie Infanzie in gioco 20252026.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Nella pancia di papà: fiaba e genitorialità in scena

Reborn for revenge, I married a stranger, only to find he was an all-powerful prince!#ceo #drama

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