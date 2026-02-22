Jesi Il Fantasma di Canterville al Moriconi | in scena una fiaba dark

È una fiaba dark piena di ironia e di tenebre, patetica e sublime, quella va in scena oggi (ore 21) al Teatro Moriconi di Jesi per la rassegna ‘Fair Play’ promossa dal Comune di Jesi con il Teatro Giovani Teatro Pirata e la Fondazione Pergolesi Spontini. Liberamente ispirato all’omonimo racconto di Oscar Wilde, l’appuntamento è con ‘ Il Fantasma di Canterville ’, di e con Angela De Gaetano, per la regia di Tonio De Nitto. La produzione è della Factory Compagnia Transadriatica. Al centro della trama vi sono le vicende della famiglia americana degli Otis, classica rappresentante della benestante borghesia, che decide di acquistare un castello in Inghilterra; un castello, scopriranno increduli, abitato da un fantasma, quello di Sir Simon di Canterville, costretto a vagare nelle stanze del maniero per tutta l’eternità per aver ucciso la moglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

