Nella pancia di papà a Centrale Preneste Teatro
Ultimo appuntamento della stagione per Infanzie in gioco 202526, la rassegna teatrale per famiglie a Centrale Preneste Teatro.Domenica 3 maggio alle 16.30 va in scena “Nella pancia di papà” di Ruotalibera TeatroCompagnia UraganVera. Il lavoro è una riscrittura di “Cappuccetto Rosso” che indaga.🔗 Leggi su Romatoday.it
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