Pìnolo di Nardinocchi-Matcovich a Centrale Preneste Teatro

Domenica 15 marzo alle 16, presso il Centrale Preneste Teatro in via Alberto da Giussano a Roma, si terrà lo spettacolo Pìnolo, messo in scena dalla compagnia Nardinocchi-Matcovich nell’ambito della rassegna Infanzie in gioco. L’evento è aperto al pubblico e fa parte di un programma dedicato alle rappresentazioni per bambini. L’ingresso è previsto a partire dall’orario di inizio.

Per la rassegna Infanzie in gioco in programma a Centrale Preneste Teatro (via Alberto da Giussano, 58 – Roma) domenica 15 marzo alle 16.30 Ruotalibera Teatro e la Compagnia NardinocchiMatcovich portano sul palco lo spettacolo per tutta la famiglia "Pìnolo". In scena ci sono Laura Nardinocchi, Niccolò Matcovich e Noemi Piva. Tutto ha inizio con la costruzione di due sagome in legno, che i bambini e le bambine in sala sono chiamati a vestire per rappresentare lo stereotipo del maschio e della femmina; poi le due sagome...

