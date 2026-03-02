333 porcellini a Centrale Preneste Teatro
Domenica 8 marzo alle 16.30, presso Centrale Preneste Teatro in zona PignetoMalatesta a Roma, si terrà lo spettacolo 333 porcellini. L’evento fa parte della rassegna Infanzie in gioco 2025-2026 e sarà portato in scena da La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale, proveniente da Vicenza. L’appuntamento si svolge in via Alberto da Giussano, 58.
Domenica 8 marzo alle 16.30, per la rassegna Infanzie in gioco 2025-2026 a Centrale Preneste Teatro (via Alberto da Giussano, 58 a Roma in zona PignetoMalatesta) è in arrivo da Vicenza La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale che porta in scena lo spettacolo 333 porcellini.Il testo è di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
“333 porcellini”: la magia dei tre porcellini e di un lupo da amareDomenica 14 dicembre arriva sul palcoscenico del Teatro Masini di Faenza lo spettacolo “333 porcellini” per la rassegna Favole, proponendo una nuova...
L'Orsetto Gioele a Centrale Preneste TeatroArriva da Riccione il prossimo spettacolo della rassegna Infanzie in gioco 2025-2026 a Centrale Preneste Teatro in via Alberto da Giussano, 58 a Roma...
Contenuti e approfondimenti su Centrale Preneste Teatro.
Strega Bistrega a Centrale Preneste Teatro il 1 marzoProsegue a Centrale Preneste di Roma la Rassegna per tutta la famiglia Infanzie in gioco: domenica 1 marzo va in scena Strega Bistrega di Ruotalibera Teatro. corrierenazionale.it
CIURMA Pendagli da forca a Centrale Preneste TeatroArriva da Perugia lo spettacolo CIURMA! Pendagli da forca di Fontemaggiore Centro di Produzione, in programma domenica 22 febbraio alle 16.30. corrierenazionale.it