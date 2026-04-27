“Nel tepore del ballo” è il nuovo film di Pupi Avati. Il nuovo film dell’ottantasettenne regista segna il ritorno al dramma intimista, ma con una storia semplice. Ne scrive Antonella D’Ambrosio su “News Arte e Cultura”. “Nel tepore del ballo”, la trama. Gianni Riccio, celebre conduttore televisivo all’apice della carriera, viene travolto da uno scandalo finanziario. Il film racconta la caduta pubblica del personaggio. Emerge anche il suo passato privato segnato dalla perdita precoce dei genitori e anche dal suo primo grande amore sacrificato alla carriera. Gianni trova il coraggio di cercare Clara: vorrebbe tornare ai giorni felici di quell’antico amore, la gioia di quel lontano ballo sulle note di “Only You”.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - “Nel tepore del ballo”, una storia semplice al cinema

Why You Wouldn’t Last a Day in a Freezing Medieval Dungeon

Notizie correlate

Dal 30 aprile al cinema Nel tepore del ballo, di Pupi Avati: ecco cosa racconta(askanews) – Pupi Avati torna al dramma intimista con Nel tepore del ballo, nei cinema dal 30 aprile.

Per il protagonista di "Nel tepore del ballo" (al cinema dal 30 aprile), il ricordo è la voce registrata della madre, morta di parto. Sarà l'ultima risorsa a cui aggrapparsi nel momento della cadutaArriva nelle sale il prossimo 30 aprile Nel tepore del ballo, ultimo film di Pupi Avati.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Nel tepore del ballo; ‘Nel tepore del ballo’, a Jesolo il re-innamoramento della vita secondo Avati; Un viaggio struggente tra i ricordi che curano. Pupi Avati presenta il nuovo film, Nel tepore del ballo; Nel tepore del ballo: la partenza di Raoul Bova nella clip esclusiva.

Nel tepore del ballo - Recensione: nel vuoto dello schermoPupi Avati torna sul grande schermo il 30 aprile con Nel tepore del ballo e ribadisce il suo territorio: memoria, rimorso, fantasmi. Solo che qui il sogno arretra e la realtà prende spazio, più dura, ... cinefacts.it

Nel tepore del ballo, quando esce e qual è la trama del nuovo film di Pupi Avati?Nel tepore del ballo è il nuovo film di Pupi Avati: scopri quando esce, dove vederlo e tutte le anticipazioni sulla trama e il cast stellare. tag24.it

È mezzogiorno, in un paese della Calabria. È festa e il tepore primaverile accoglie e redime. Sono alla ricerca delle radici di una persona incrociata nel cortile fatato della mia infanzia. Mi basta trovare anche solo un amico, un nipote, un frammento. Sono fatto - facebook.com facebook

"Un senso di sicurezza, di benessere, di tepore estivo pervade la mia memoria. Quella realtà vigorosa riduce il presente a un fantasma." #VladimirNabokov @adelphiedizioni #22aprile x.com