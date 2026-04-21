A rriva nelle sale il prossimo 30 aprile Nel tepore del ballo, ultimo film di Pupi Avati. Presentata in anteprima al Bifest di Bari, la pellicola segna il ritorno del regista dopo L’orto americano, del 2024. Pupi Avati: il premio alla Carriera ai David 2025: “Potevo vincerlo 25 film fa” X Leggi anche › Pupi Avati porta “Dante” e Beatrice al cinema: «L’amore che passa dal dolore rende meravigliosamente fragili» Nel tepore del ballo, la trama del film con Massimo Ghini. Al centro della storia, ambientata tra Roma e Jesolo, c’è Gianni Riccio, interpretato da Massimo Ghini, un conduttore Tv la cui vita viene sconvolta da uno scandalo giudiziario. Una caduta a cui segue un tentativo di rinascita, ma che va anche oltre il presente e indugia sul passato del protagonista, segnato da perdite importanti.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per il protagonista di "Nel tepore del ballo" (al cinema dal 30 aprile), il ricordo è la voce registrata della madre, morta di parto. Sarà l'ultima risorsa a cui aggrapparsi nel momento della caduta

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