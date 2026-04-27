Nel suo messaggio del 25 aprile Meloni ha dimenticato l’episodio più grave di tutti

Il messaggio inviato il 25 aprile dalla leader politica ha suscitato molte critiche a causa di un episodio che alcuni considerano molto più serio rispetto a quanto comunicato. Diversi osservatori hanno evidenziato come questa decisione abbia lasciato alcuni aspetti fondamentali fuori dal discorso pubblico, facendo sorgere dubbi sulla completezza delle informazioni fornite. La vicenda, infatti, riguarda un evento di estrema rilevanza che non è stato menzionato nella dichiarazione ufficiale.

Mi sembra che sia stata notevolmente sottovalutata la gravità della scelta compiuta da Giorgia Meloni il 25 aprile. Alle nove di sera, la nostra presidente del Consiglio ha deciso di fare un post per ricapitolare tutti gli esecrabili atti di violenza che hanno segnato la giornata: dalla cacciata dai cortei dei manifestanti che portavano bandiere ucraine (ne parlo qui sotto) alle ormai purtroppo abituali aggressioni contro lo spezzone della brigata ebraica, ad altri episodi minori come le contestazioni ai sindaci o le targhe in ricordo delle foibe imbrattate. Elenco stilato ovviamente al solo scopo di accusare «quelli che dicono di difendere libertà e democrazia».🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Nel suo messaggio del 25 aprile Meloni ha dimenticato l’episodio più grave di tutti Notizie correlate Mani di Bastos e niente rigore alla Dea: l'episodio della finale del 2019 che Percassi non ha dimenticato"Abbiamo una ferita aperta dalla finale del 2019, non è la prima volta che ci capita. 25 Aprile, le parole di Giorgia Meloni colpiscono tuttiNel giorno del 25 aprile, le principali figure istituzionali e politiche hanno richiamato il significato della Festa della Liberazione, sottolineando... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Attacco a Giorgia Meloni dal conduttore russo Solovyov, Farnesina convoca ambasciatore; Dopo l'attentato a Trump il messaggio di Meloni per il presidente Usa, Non c'è spazio per l'odio politico; Meloni ricorda Papa Francesco: Ha segnato il nostro tempo, il suo messaggio resta attuale; Papa Francesco, Leone XIV e Giorgia Meloni lo ricordano a un anno dalla morte: i messaggi sui social per il Pontefice. Solidarietà internazionale dopo l'attacco alla cena dei corrispondenti: il messaggio di MeloniMeloni ha pubblicato un messaggio di vicinanza a Trump, Melania e J.D. Vance dopo la sparatoria alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, sottolineando la difesa del libero dibattito contro ogni ... notizie.it Dopo l'attentato a Trump il messaggio di Meloni per il presidente Usa, Non c'è spazio per l'odio politicoAttentato a Trump, Meloni scrive un messaggio al presidente degli Stati Uniti: Nessun odio politico può trovare spazio nelle nostre democrazie ... virgilio.it La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è riuscita a scrivere un post a dir poco fazioso in cui è riuscita ad elencare e a condannare tutti gli attacchi - e anche presunti attacchi - della sinistra durante il 25 aprile. Tutto meno la violenza per distacco più grave, - facebook.com facebook «Ormai è indifendibile»: così Giorgia Meloni ha dato l'ok al licenziamento di Beatrice Venezi x.com