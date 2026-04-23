Mani di Bastos e niente rigore alla Dea | l' episodio della finale del 2019 che Percassi non ha dimenticato

Dopo l'eliminazione ai rigori nella semifinale di Coppa Italia del 2019 contro la Lazio, l'amministratore delegato dell'Atalanta ha ricordato un episodio della finale di quella stagione. In quella partita, un fallo evidente non è stato sanzionato dall'arbitro, e la squadra bergamasca non ha ricevuto il rigore che avrebbe potuto cambiare l'esito dell'incontro. Percassi ha commentato pubblicamente l'episodio senza fare riferimenti diretti a decisioni arbitrali o persone coinvolte.

"Abbiamo una ferita aperta dalla finale del 2019, non è la prima volta che ci capita. Oggi siamo stati penalizzati in modo incredibile. Non è giustificabile con gli strumenti a disposizione". Le parole di Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta dopo quello che ha ritenuto un errore arbitrale sul gol annullato a Ederson nella semifinale di ritorno di Coppa Italia persa contro la Lazio ai rigori, si riferiscono all'episodio che mandò su tutte le furie Gasperini sette anni fa. Il fattaccio nel primo tempo, con le squadre sullo zero a zero. Un tiro di De Roon viene deviato da Bastos con una mano sul palo. Niente rigore nè intervento del Var.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mani di Bastos e niente rigore alla Dea: l'episodio della finale del 2019 che Percassi non ha dimenticato Notizie correlate Moviola Atalanta Juve, c’era rigore per il mani di Gatti? L’episodio chiave del matchSenesi Juve, il colpo sta per sfumare? L’annuncio di Moretto che gela i bianconeri! Sommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare... Moviola Juve Sassuolo, dubbi sul rigore concesso per il fallo di mani di Idzes: l’episodio chiave del matchThuram Inter, il feeling col gol preoccupa! Chivu si aspettava da lui e anche Ausilio ora valuta la cessione Calciomercato Inter, Romano conferma... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Non è la finale, ma pesa tantissimo: Atalanta-Lazio è una gara che orienta la stagione; Percassi è una furia: Episodio gravissimo, Var incomprensibile. Atalanta danneggiata; Luca Percassi rompe il silenzio atalantino: Con la Lazio ferita aperta, gol regolarissimo; L’entusiasmo, il carburante che alimenta i sogni. Mani di Bastos e niente rigore alla Dea: l'episodio della finale del 2019 che Percassi non ha dimenticatoL'ad dell'Atalanta dopo l'eliminazione ai rigori nella semifinale di Coppa Italia contro la Lazio ha ricordato l'episodio di 7 anni fa, sempre contro i biancocelesti, che mandò su tutte le furie Gasp ... gazzetta.it PERCASSI ESPLODE (PACATO) AI MICROFONI E RIPARLA DELLA FINALE DI 7 ANNI FA (LA MANO DI BASTOS) MERITAVAMO NOI, L'ARBITRO HA CONDIZIONATO PESANTEMENTE LA PARTITA SEMPRE CONTRO LA LAZIO! ANCORA SA - facebook.com facebook PercaZZi ha appena citato nuovamente la mano di Bastos #AtalantaLazio x.com