Il 25 aprile, giornata che ricorda la Liberazione, è stato al centro dell’attenzione istituzionale e politica. Diversi rappresentanti hanno ricordato l’importanza della memoria storica e hanno sottolineato la necessità di una interpretazione comune di questa ricorrenza. Le dichiarazioni di alcune figure pubbliche hanno attirato l’attenzione, suscitando reazioni e riflessioni tra cittadini e addetti ai lavori.

Nel giorno del 25 aprile, le principali figure istituzionali e politiche hanno richiamato il significato della Festa della Liberazione, sottolineando il valore della memoria e, in più passaggi, l’esigenza di una lettura condivisa della ricorrenza. Da Sant’Anna di Stazzema, la segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha ribadito il carattere fondativo della data per la Repubblica italiana, mentre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno posto l’accento sui temi dell’unità e della coesione nazionale. LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIORGIA MELONI Elly Schlein a Sant’Anna di Stazzema: il passaggio sulla Festa della Liberazione.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - 25 Aprile, le parole di Giorgia Meloni colpiscono tutti

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