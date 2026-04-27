Nel labirinto della subscription economy | ecco le 5 app per monitorare gli abbonamenti dimenticati che continuiamo a pagare

Negli ultimi anni, molte persone si sono trovate a pagare per abbonamenti che avevano dimenticato di aver sottoscritto. Per aiutare a tenere traccia di queste spese, sono state sviluppate diverse app dedicate al monitoraggio degli abbonamenti, molte delle quali sono diventate strumenti utili per evitare pagamenti involontari. In questo panorama, alcune aziende hanno adottato nomi in codice per le proprie procedure di cancellazione, come nel caso di Amazon Prime, che ha chiamato “Odissea” il processo di interruzione dell’abbonamento.

Nome in codice: “Odissea”. Così Amazon Prime aveva soprannominato, all’interno dell’azienda, la procedura di interruzione dell’abbonamento. Perché la subscription economy è progettata per mettere quanti più ostacoli possibile tra l’utente e la cancellazione di un abbonamento. Tra periodi di prova, cambi di tariffe e rinnovi automatici, spesso la sensazione è quella di essere schiavi delle sottoscrizioni che scegliamo e che poi a volte dimentichiamo. Ora, fortunatamente, ci sono diverse applicazioni e siti web per gestire i propri abbonamenti, farsi avvisare quando stanno per arrivare i rinnovi e monitorare le spese in uscita periodiche. La metodologia.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate ‘Happy Teaching’, l’app che monitorare lo stress dei docentiSi chiama Happy Teaching la nuova app per monitorare lo stato psicologico degli insegnanti, tra stress e ansia. Da Netflix a Dazn, in arrivo il cruscotto con gli abbonamenti attivi nell’App di PosteNon ha ancora compiuto un anno la SuperApp di Poste Italiane, quella che ha integrato le tre precedenti, ma già conta su 4,2 milioni di utenti ogni...