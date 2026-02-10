‘Happy Teaching’ l’app che monitorare lo stress dei docenti

Gli insegnanti italiani usano una nuova app per monitorare stress e ansia. Si chiama Happy Teaching e permette ai docenti di tenere sotto controllo il proprio stato psicologico durante le lezioni. L’obiettivo è aiutare gli insegnanti a gestire meglio le tensioni quotidiane legate al lavoro. L’app è già disponibile in diverse scuole e sta riscuotendo interesse tra i docenti.

Si chiama Happy Teaching la nuova app per monitorare lo stato psicologico degli insegnanti, tra stress e ansia. Il progetto è stato sviluppato dal Policlinico Gemelli insieme all’Università Lumsa. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

