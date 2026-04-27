Durante la visita per celebrare i 250 anni dell’indipendenza degli Stati Uniti, il re parteciperà a diverse occasioni ufficiali, tra cui un ricevimento di Stato, un tea party e cerimonie militari. Tra gli eventi previsti anche un discorso al Congresso e un garden party, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra le due nazioni e mostrare il ruolo diplomatico del monarca. La visita si inserisce nelle celebrazioni ufficiali dell’anniversario.

U n garden party e un tea party, un sontuoso ricevimento di Stato e un importante discorso al Congresso, senza dimenticare le cerimonie militari per il 250esimo anniversario dell’Indipendenza americana. Il programma della visita di quattro giorni negli Stati Uniti di re Carlo e della regina Camilla è ricco di eventi, tutti confermati nonostante i timori a Buckingham Palace, causati dal fallito attentato a Trump di sabato scors o, durante una cena ufficiale a Washington. Nelle 24 ore seguenti sono stati numerosi gli scambi di telefonate tra il palazzo reale e la Casa Bianca: gli assistenti di Carlo hanno insistito su un notevole rafforzamento delle misure di sicurezza e Trump, patito dei Royal, non sta più nella pelle.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nel corso della visita per i 250 anni dell’Indipendenza americana, re Carlo adopererà tutto il suo "soft power" per migliorare i rapporti con Trump

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