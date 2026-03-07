Giornali e soft-power una riflessione in occasione dei 150 anni del Corriere della Sera

Il 5 marzo 2026 il Corriere della Sera ha festeggiato i 150 anni dalla sua fondazione. Per l’occasione sono stati coinvolti 150 leader, italiani e stranieri, che hanno condiviso come il giornale abbia influenzato le loro esperienze e carriere. Questa iniziativa ha messo in luce il ruolo del quotidiano nel tessuto sociale e politico del paese nel corso dei decenni.

Via Solferino ha compiuto 150 anni. Gianni Todini e Francesco Nicotri raccontano la preziosa funzione di collegamento svolta dal Corriere della Sera con i nostri connazionali residenti all’estero e con i loro discendenti Il Corriere della Sera ha compiuto 150 anni il 5 marzo 2026. Tra le varie iniziative celebrative di questo anniversario significativo vi è quella che ha visto 150 leader e protagonisti della vita del Paese, anche stranieri, raccontare come il giornale ha incrociato le loro vite. Così, il Maestro Riccardo Muti rammenta che “girando il mondo (.) il Corriere, trovato nelle edicole degli alberghi, donava sempre sapore di casa e orgoglio di Patria”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Giornali e soft-power, una riflessione in occasione dei 150 anni del Corriere della Sera I 150 anni del Corriere della Sera. L’applauso della Scala a MattarellaLa presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Teatro alla Scala ha segnato il culmine delle celebrazioni per i 150 anni del... Milano, Mattarella alla Scala per l'evento dedicato ai 150 anni del Corriere della SeraIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Teatro alla Scala di Milano per l’evento dedicato ai 150 anni dalla fondazione del... Una raccolta di contenuti su Corriere della Sera. Corriere della Sera, 150 anni di notizie e sguardo al futuro: le iniziative per l'anniversarioL'anniversario del quotidiano di Via Solferino sarà ricco di eventi, iniziative e pubblicazioni. E i lettori avranno tutti gli strumenti per ripercorrere una storia gloriosa, ma con ancora tanti capit ... corriere.it I 150 anni del Corriere della SeraAl Teatro alla Scala, alla presenza di Mattarella e delle istituzioni, il tributo al quotidiano. Il segreto del successo? Innova rispettando la tradizione ... msn.com