Nel 2025 sono state denunciate in Italia 1.093 morti sul lavoro, un numero che si ripete con poche variazioni rispetto agli anni precedenti. La cifra rappresenta un dato costante nel tempo, segnalando una continuità nelle vittime di incidenti lavorativi. La questione viene affrontata da esperti che chiedono l’introduzione di un piano d’azione che coinvolga tecnologia, sindacati e governance condivisa per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Roma, 27 aprile 2026 – Nel 2025 sono stati denunciati in Italia 1.093 infortuni mortali sul lavoro. È un dato che si ripete ogni anno, con leggerissime variazioni. Ed è proprio la puntuale ricorrenza di questo drammatico bilancio annuale che fa sorgere il fondato sospetto che, ormai, ci siamo rassegnati ad accettare le morti sul lavoro come un destino inevitabile. La sicurezza compare nel dibattito pubblico quasi esclusivamente all’indomani di una tragedia, alimenta per qualche giorno l’indignazione collettiva, poi svanisce sotto il peso di altre urgenze. Questo approccio mina inesorabilmente il diffondersi di una solida cultura della prevenzione.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nel 2025 oltre mille morti sul lavoro. Il professore: “Serve un piano d’azione: tecnologia avanzata, partecipazione sindacale, governance condivisa”

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