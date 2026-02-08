Incidenti sul lavoro | nel 2025 in Piemonte morti 65 lavoratori

Nel 2025, in Piemonte, sono morti 65 lavoratori sul lavoro. I dati arrivano dall’Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente Vega Engineering, che ha analizzato gli incidenti in tutta Italia nel 2024. La cifra fa riflettere su quanto ancora bisogna fare per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Novara si conferma la provincia più sicura della regione e tra le più sicure d'Italia. I numeri dell'indagine dell'Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente Vega Engineering Sono 65 i lavoratori morti sul posto di lavoro in Piemonte nel 2025. I dati sono stati diffusi dall'indagine Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente Vega Engineering, che ha analizzato gli incidenti sul lavoro registrati in Italia durante lo scorso anno. A livello nazionale, i decessi sul lavoro nel 2025 sono stati 1.093. Anche nel 2025 il settore più colpito dagli incidenti mortali sul lavoro è quello delle costruzioni, seguito dalle attività manifatturiere, trasporti e logistica e commercio.

