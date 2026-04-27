Né il Milan né la Juventus rischiano e firmano il pareggio

Nella partita tra Milan e Juventus, le due squadre hanno concluso senza vincitori né vinti, siglando un pareggio. In queste ore, sui social si sono moltiplicati commenti e discussioni riguardo l’esito dell’incontro, senza che siano emerse polemiche o contestazioni ufficiali. La sfida si è conclusa con un risultato che non ha alterato la classifica delle due squadre, mantenendo invariato il punteggio dopo i novanta minuti di gioco.

Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: El Milan y el Juventus empataron este domingo ( 0-0 ) en un duelo directo por los puestos de Liga de Campeones, en un partido marcado por la falta de puntería y la prudencia de ambos equipos, que evitaron arriesgar en exceso para no comprometer puntos clave en la recta final del campeonato. –> –> –> En el banquillo, dos gigantes del fútbol italiano, ambos toscanos: Massimiliano Allegri, del Milan; y Luciano Spalleti, del Juventus. Dos técnicos de gran prestigio que mantienen la mirada fija en el podio de la Serie A, en un final de campeonato en el que, con el título prácticamente asegurado para el Inter, su principal objetivo pasa por afianzar las plazas de la Liga de Campeones.🔗 Leggi su Justcalcio.com Milan 2-1 Juventus Women | HIGHLIGHTS Serie A Women Notizie correlate Né Mateta, né il difensore: cosa è successo al mercato del MilanNell'ultima puntata della Tripletta ( guarda il video integrale su YouTube ) abbiamo commentato il calciomercato di tutte le squadre di Serie A. Né Mateta, né il difensore: ecco cosa è successo al calciomercato del MilanNell'ultimo calciomercato invernale, il Milan non ha portato a termine né l'acquisto di un difensore né di Jean-Philippe Mateta. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Juve, i convocati per il Milan: Spalletti ne recupera tre, la decisione su Yildiz e Thuram; Milan e Juventus sempre più vicine alla Champions: domenica sfida a San Siro; Pagina 2 | Brocchi: Con due innesti Milan da scudetto, Leao e Vlahovic devono restare. Altri Palestra o Bernasconi ci sono, basta farli giocare...; Bayern a 5 stelle, Juve a 3: perché i conti non tornano?. Milan-Juventus 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo realeDiretta Milan-Juventus del 26 aprile 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net A San Siro vince la noia: Milan e Juventus non si fanno male e confezionano un altro 0-0Finisce senza vincitori né vinti il big match di San Siro tra Milan e Juventus: uno 0-0 - il quarto nelle ultime cinque partite tra rossoneri e bianconeri - che racconta bene l’andamento di una gara b ... msn.com #MilanJuventus #MilanJuve #Juventus #Milan #Juve #SerieA GUARDA IL VIDEO x.com UN PUNTO A TESTA PER MILAN E JUVE Finisce 0-0 a San Siro con qualche occasione da rete vanificata dai portieri, un gol annullato per fuorigioco e una traversa. Milan al terzo posto a quota 67 a +3 proprio dai bianconeri, che a loro volta rimangono - facebook.com facebook