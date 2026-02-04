Nel mercato di gennaio, il Milan non ha fatto acquisti. Niente difensore, niente Mateta. I rossoneri hanno deciso di restare così, senza aggiunte nel reparto offensivo e difensivo. La squadra si affiderà alle risorse già in rosa per affrontare le prossime partite.

Nell'ultimo calciomercato invernale, il Milan non ha portato a termine né l'acquisto di un difensore né di Jean-Philippe Mateta. Perché?. Nell'ultima puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', i giornalisti della 'rosea' hanato il calciomercato di tutte le squadre di Serie A. Ecco il parere di Luigi Garlando e Marco Guidi sul Milan, che nel finale della sessione non è riuscito a mettere a segno i colpi sperati in attacco e in difesa. Guarda il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Né Mateta, né il difensore: ecco cosa è successo al calciomercato del Milan

Nel calciomercato del Milan, nessuno dei due acquisti principali è andato a buon fine.

Milan, la verità su Mateta: le visite mediche, il precedente Boniface e i sospetti dei tifosiMilan, i dubbi del club rossonero circa il ginocchio destro dell'attaccante francese. La situazione ricorda il caso Boniface, ma non solo. Intanto, i tifosi rossoneri sono insoddisfatti ... sport.virgilio.it

Il ds del #Milan Igli #Tare fa chiarezza sugli ultimi movimenti del mercato di gennaio: "Ecco perché non è arrivato #Mateta . E sul mancato acquisto di un difensore..." calciomercato.com/liste/milan-ta… x.com

