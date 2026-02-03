Né Mateta né il difensore | cosa è successo al mercato del Milan

Nel calciomercato del Milan, nessuno dei due acquisti principali è andato a buon fine. Mateta e il difensore non hanno fatto il loro ingresso in rossonero. La società ha chiuso le trattative senza concludere gli acquisti sperati, lasciando i tifosi con qualche domanda in più. Intanto, nella puntata della Tripletta, abbiamo analizzato tutte le mosse delle altre squadre di Serie A.

Nell'ultima puntata della Tripletta ( guarda il video integrale su YouTube ) abbiamo commentato il calciomercato di tutte le squadre di Serie A. Ecco il parere di Luigi Garlando e Marco Guidi sul Milan, che nel finale non è riuscito a mettere a segno i colpi sperati in attacco e in difesa.

