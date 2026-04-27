NBA playoff Rockets e Spurs riaprono le serie | Celtics dominanti pari tra Raptors e Cavaliers

Nel primo turno dei playoff NBA, i Rockets hanno vinto contro i Lakers, portando la serie a prolungarsi. Gli Spurs hanno battuto i Blazers, salendo sul 3-1 nella serie. I Celtics hanno conquistato una vittoria netta contro i 76ers, mentre i Raptors hanno pareggiato la serie con i Cavaliers. La competizione si fa più intensa con diverse sfide ancora aperte.

Houston batte i Lakers e allunga la serie, San Antonio vola sul 3-1 con Portland. Boston travolge Philadelphia, Toronto pareggia i conti con Cleveland. Gli Houston Rockets tengono viva la serie contro i Los Angeles Lakers nel primo turno dei playoff NBA, imponendosi 115-96 dopo tre sconfitte consecutive. Il confronto si deciderà ora in gara-5, in programma nella notte italiana tra mercoledì e giovedì a Los Angeles. Al Toyota Center, nonostante l’assenza di Kevin Durant, Houston trova risposte importanti: 23 punti e 7 assist per Amen Thompson, 20 punti per Tari Eason e 19 per Alperen Sengun. A quota 19 anche Deandre Ayton, mentre LeBron James si ferma a 10 punti.🔗 Leggi su Sportface.it

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