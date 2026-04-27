NBA Playoff | Houston schiaccia i Lakers Wembanyama travolge Portland

Nella notte dei playoff NBA, Houston ha battuto i Lakers con il punteggio di 115-96, mentre San Antonio ha vinto contro Portland con il risultato di 114-93. Le squadre di Houston, San Antonio e Boston guidano le rispettive serie con un vantaggio di 3-1. Le partite hanno visto protagonisti diversi giocatori, tra cui Wembanyama, che ha contribuito alla vittoria di San Antonio.

? Cosa sapere Houston batte i Lakers 115-96 e San Antonio vince 114-93 contro Portland.. Le serie di Houston, San Antonio e Boston passano sul vantaggio del 3-1.. Nella notte del 27 aprile 2026, gli Houston Rockets hanno respinto il rischio dello sweep battendo i Los Angeles Lakers per 115-96, in una serata di Playoff NBA dominata da ribaltamenti di fronte e prestazioni individuali che hanno riscritto i destini delle serie in corso. Il dei playoff si è movimentato attraverso quattro scenari opposti: la reazione d’orgoglio di Houston, l’improponibile rimonta di San Antonio guidata dal talento alieno di Wembanyama, il dominio totale di Boston su Philadelphia e la battaglia difensiva tra Toronto e Cleveland.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - NBA Playoff: Houston schiaccia i Lakers, Wembanyama travolge Portland Notizie correlate Leggi anche: Playoff NBA, Lakers avanti su Houston. Successi anche per Denver e New York Nba, ai playoff, LeBron trascina i Lakers contro Houston. Vincono Boston e San AntonioI Lakers battono Houston – priva di Durant – in trasferta in rimonta all’overtime 112-108 e si portano sul 3-0 nella serie di playoff Nba. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Torna Embiid, ma Boston schiaccia Philadelphia. Primo squillo Houston, i Lakers vanno ko; ? OKC schiaccia Phoenix e vola 2-0, Detroit pareggia i conti con Orlando; Lakers in vantaggio | Smart blocca Durant e schiaccia i Rockets; Torna Embiid ma Boston schiaccia Philadelphia Primo squillo Houston i Lakers vanno ko. Playoff NBA | Houston allunga la serie: Thompson guida la vittoria sui Lakers (1-3)Houston si prende finalmente una notte di controllo pieno e rimanda il verdetto della serie, travolgendo i Lakers 115-96 in Gara 4 e cancellando lo spettro dello sweep dopo lo 0-3 ... pianetabasket.com Torna Embiid, ma Boston schiaccia Philadelphia. Primo squillo Houston, i Lakers vanno koI Celtics dominano e salgono 3-1 nella serie, Thompson e Sengun regalano il primo successo ai Rockets ... msn.com Nicoletti: “Playoff seconda strada di accesso a un sogno”. Manuel Nicoletti ha parlato così nella sala stampa dell’Axum Molinari di Campobasso: “Siamo orgogliosi di tutto l’ambiente bianconero, ci credevamo ma ora abbiamo i playoff, che rappresentano la se - facebook.com facebook La Juventus Next Gen chiude quinta in campionato L'avversaria dei bianconeri ai playoff x.com