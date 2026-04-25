I Lakers hanno conquistato la terza vittoria consecutiva nei playoff NBA, superando in trasferta Houston in overtime con il punteggio di 112-108. La squadra di Los Angeles ha affrontato la partita senza Durant, ma grazie a un grande contributo di LeBron James, è riuscita a rimontare e ottenere il successo. Nel frattempo, Boston e San Antonio hanno vinto le rispettive partite, consolidando le loro posizioni nei turni successivi.

I Lakers battono Houston – priva di Durant – in trasferta in rimonta all’overtime 112-108 e si portano sul 3-0 nella serie di playoff Nba. I Rockets, avanti di 6 punti a 25? dalla sirena finale, vengono puniti da un LeBron James da 29 punti, 13 rimbalzi e 6 assist e dai 21 punti di Smart, di cui 8 firmati nel supplementare. Inutile per Houston la doppia doppia di Sengun da 33 punti e 16 rimbalzi. Nelle altre gare di playoff disputate nella notte, colpo di San Antonio a Portland (120-108), che vale il 2-1 dei texani nella serie. Con l’assenza di Wembanyama sono Harper (27 punti e 10 rimbalzi) e Castle (33 punti e 5 assist) a trascinare gli Spurs.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nba, ai playoff, LeBron trascina i Lakers contro Houston. Vincono Boston e San Antonio

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