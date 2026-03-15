Nella notte NBA si sono disputate sette partite con molte azioni decisive. Luka Doncic ha segnato un canestro a meno di un secondo dalla fine del supplementare, riuscendo a portare i Lakers alla vittoria contro i Denver Nuggets con il punteggio di 127-125. I Denver Nuggets, i Boston Celtics e i San Antonio Spurs hanno ottenuto vittorie nelle rispettive gare.

Sono sette le partite della notte NBA. Una magia di Luka Doncic a meno di un secondo dalla fine del supplementare regala la vittoria ai Los Angeles Lakers per 127-125 sui Denver Nuggets. Una partita bellissima ed emozionante e finita all’overtime complice una magata di Austin Reaves che ha preso il rimbalzo dopo il suo volontario errore in lunetta, segnando poi il canestro del pareggio. Doncic chiude con una tripla doppia da 30 punti, 13 assist e 11 rimbalzi, mentre Reaves mette a referto 32 punti. A Denver non basta un fantastico Nikola Jokic, anche lui in tripla doppia con 24 punti, 16 rimbalzi e 14 assist, aggiungendo anche un Aaron Gordon da 27 punti e che sembrava aver trovato la tripla decisiva nel supplementare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA 2026, i risultati della notte. Doncic e Jokic che show! Vincono i Lakers, come Boston e San Antonio

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