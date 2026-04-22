La notte di mercoledì 22 aprile 2026 ha portato risultati sorprendenti nei playoff NBA: Edgecombe ha battuto la squadra di Boston, mentre LeBron ha guidato la vittoria contro gli Houston. I match hanno visto alcune delle prestazioni più intense della stagione, con giocatori chiave che hanno dominato sul campo. Le partite hanno avuto un impatto immediato sulle classifiche e sugli equilibri del primo turno.

La notte di mercoledì 22 aprile 2026 ha ribaltato le gerarchie del primo turno dei playoff NBA, con i Philadelphia 76ers che hanno pareggiato la serie contro i Boston Celtics in trasferta e i Portland Trail Blazers che hanno ottenuto un successo fondamentale a San Antonio, portando la sfida contro gli Spurs sull’1-1. Parallelamente, i Los Angeles Lakers hanno consolidato il vantaggio nei confronti degli Houston Rockets, schierandosi sul 2-0 grazie a una prestazione dominante di LeBron James. L’esplosione di Edgecombe e l’efficienza dal perimetro dei 76ers. Il dominio offensivo di Philadelphia è stato dettato da una gestione magistrale del tiro da fuori, che ha mandato in crisi il sistema difensivo di Boston.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - NBA Playoff: Edgecombe spacca Boston, LeBron domina gli Houston

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