Berardi One Health Foundation ' 555 visite in 2 giorni sulla Nave della salute risultato strepitoso'

In due giorni, la Nave della salute ha registrato 555 visite, un dato che viene descritto come notevole da parte di un rappresentante di One Health Foundation. L'evento si è svolto in una località di Roma e ha visto la partecipazione di numerosi cittadini. La struttura mobile ha offerto servizi sanitari a un grande numero di persone in un breve periodo di tempo.

Roma, 27 apr. (Adnkronos Salute) - "Con 555 visite effettuate in soli 2 giorni, si può parlare di un risultato davvero notevole, per non dire strepitoso. A bordo della 'Nave della salute' di One Health Foundation, sulla tratta Ancona-Durazzo-Ancona, sono state erogate prestazioni che, se quantificate economicamente, supererebbero i 100mila euro. Ma il dato più significativo è un altro: è stato possibile individuare persone a rischio sia per malattie cardiovascolari sia per familiarità oncologica". A dirlo è Rossana Berardi, direttrice Clinica Oncologica Aou Marche, presidente di One Health Foundation e presidente eletto di Aiom (Associazione italiana di oncologia medica), che con l'Adnkronos Salute traccia un bilancio dell'iniziativa giunta alla sua terza edizione.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Berardi (One Health Foundation), '555 visite in 2 giorni sulla Nave della salute, risultato strepitoso' Notizie correlate Leggi anche: Torna la Nave della salute, visite gratis e prevenzione tra Italia e Albania Leggi anche: Berardi (One Health Fondation): "Con FederCusi atenei al centro della prevenzione" Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Salpa la Nave Italia-Albania, oncologa Berardi: La rotta è quella della prevenzione; Ministro Albania: Più screening e diagnosi precoce con One Health già in estate; Infarto sulla Nave della Salute, passeggero salvato dal primario a bordo per le iniziative di prevenzione; Da Ancona salpa la Nave della Salute, oncologa Berardi: 'Visite gratuite per prevenzione attiva'. One Health Foundation, al via progetto prevenzione in 36 centri estivi in Albania ?Roma, 27 apr. (Adnkronos Salute) - Prosegue e si rafforza la collaborazione Italia-Albania sul tema della prevenzione e sensibilizzazione agli stili ... iltempo.it One health foundation: al via progetto in 36 centri estivi in AlbaniaRoma, 27 apr. (askanews) – Prosegue e si rafforza la collaborazione Italia-Albania sul tema della prevenzione e la sensibilizzazione agli stili di vita sani. Quest’estate partirà un nuovo progetto in ... askanews.it L'episodio ad Ancona sul traghetto di Adria Ferries trasformato per due giorni nella Nave della salute di One Health Foundation in partenza per Durazzo - facebook.com facebook Parte oggi da Ancora “La Nave della Salute”. L’iniziativa promossa da One Health Foundation, giunta alla sua terza edizione. Visite gratuite per tutti i passeggeri per promuovere #salute e #prevenzione. Leggi l'articolo: medinews.it/comunicati/al-… x.com