Firenze, 21 aprile 2026 – Dopo la presentazione al Museo del calcio di Coverciano e quella al teatro Giotto di Vicchio, altre date attendono il docufilm della Nazione, realizzato dal giornalista Roberto Davide Papini, “Nato il 13 marzo. Giancarlo De Sisti, un campione chiamato Picchio”. Un racconto e un omaggio a un grande campione della storia viola. Si tratta di due appuntamenti internazionali: uno, organizzato dal Viola Club Bruxelles (in occasione del centenario della Fiorentina) si terrà giovedì 23 ottobre nella sede della Regione Toscana a Bruxelles alle 18.30. Il Viola Club Bruxelles (presieduto da Alessandro Piccioli, con Marco Fusaro vice presidente) conta oltre cento iscritti ed è nato nel 2007.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina,“Nato il 13 marzo” sbarca a Bruxelles e Pechino. Il docufilm su Picchio De Sisti è senza confini

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De Sisti, un campione chiamato Picchio. Appuntamento con la grande storia violaAppuntamento con la grande storia della Fiorentina venerdì 27 marzo a Vicchio quando sarà proiettato “Nato il 13 marzo.

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