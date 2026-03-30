Giuseppe Conte ha rivolto un appello ai giovani, coinvolgendoli in una proposta politica nel campo largo. La sua iniziativa si concentra sulla richiesta di supporto da parte della fascia giovanile, che ha avuto un ruolo importante nella vittoria del No. La strategia mira a rafforzare la sua presenza tra i giovani e a consolidare il suo progetto politico.

Giuseppe Conte ha lanciato ufficialmente nel campo largo la sua Opa sui giovani, categoria emersa come grande motore della vittoria del No. Dopo aver accelerato sulle primarie, sull’onda dell’entusiasmo per il referendum, e poi tirato immediatamente il freno a mano, dopo aver visto la mala parata, il leader M5S ha deciso di fare un’altra fuga in avanti rivolgendosi direttamente alle nuove generazioni con un programma formidabile, che si può riassumere così: sostenetemi e io ritratto quegli impegni internazionali che vi hanno fatto tanto arrabbiare, però dovete sostenermi con decisione, perché in effetti la forza di farlo non è che la ho tanto, quindi il vostro appoggio è fondamentale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Conte lancia un incredibile appello ai giovani: chiede aiuto per rendere di nuovo l’Italia inaffidabile

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