Io ti ascolto l’app che dà voce ai giovani in difficoltà | presentazione a Milazzo

Questa mattina a Milazzo, all’oratorio della Trasfigurazione di Ciantro, si è svolto il convegno “Ascolto, giovani, bullismo”. Gli studenti della terza media Zirilli hanno partecipato a una discussione che li ha messi di fronte a temi delicati come il bullismo e il supporto ai giovani in difficoltà. Durante l’incontro, sono stati presentati strumenti pratici per aiutare i ragazzi a superare momenti complicati, in un ambiente che ha favorito il confronto diretto e la condivisione di esperienze.

Al centro dell’oratorio della chiesa della Trasfigurazione di Ciantro, il convegno “Ascolto, giovani, bullismo” ha offerto agli studenti della terza media “Zirilli” un’occasione preziosa per riflettere su temi delicati e conoscere strumenti concreti di supporto.Protagonista dell’incontro è stata.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Milazzo Oratorio Milazzo: lanciata “Io ti ascolto”, app comunale per supporto psicologico a giovani in difficoltà. A Milazzo è stata presentata l’app “Io ti ascolto”, un nuovo strumento digitale pensato per aiutare i giovani in difficoltà. Due sportelli gratuiti di ascolto per giovani con difficoltà relazionali o emotive Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Milazzo Oratorio Argomenti discussi: Leo Gassmann: I voti dei giornalisti? Fanno male, ma li perdono. Non basta un ascolto per capire una canzone. L'intervista; Eva Cela, l'attrice al cinema col film Io+Te: Essere protagonista è il mostro finale; Commissione Envi, il Pd sceglie Maran per il dopo Decaro; Io+Te, empatia e gentilezza in un film che riflette sul rapporto uomo-donna. Ascolto, giovani e bullismo, domani incontro a MilazzoL’assessorato ai servizi sociali ha promosso lunedì 9 febbraio presso la chiesa della Trasfigurazione (inizio ore 10) a Milazzo un convegno dedicato all’ascolto, alla partecipazione e al protagonismo ... strettoweb.com Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e il messaggio per Shaila: Anche se non parli, io ti ascolto lo stessoAnche a settimane dalla conclusione della diciottesima edizione del Grande Fratello, non si placa l’eco della rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, la cui storia era sbocciata sotto i ... comingsoon.it lunedì 9 febbraio si svolgerà nel salone parrocchiale della Chiesa della Trasfigurazione un momento di incontro dei nostri alunni con i responsabili del progetto "Ascolto, giovani e bullismo" del Comune di Milazzo. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.